Airbus
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Greater Bengaluru

Airbus Ingeniero de Software Salarios en Greater Bengaluru

La compensación de Ingeniero de Software in Greater Bengaluru en Airbus oscila desde ₹1.23M por year para L1 hasta ₹2.54M por year para l3. El paquete de compensación in Greater Bengaluru mediano por year totaliza ₹2M. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Airbus. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Junior Software Engineer
L1(Nivel de Entrada)
₹1.23M
₹1.2M
₹0
₹25K
Software Engineer I
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
l3
₹2.54M
₹2.54M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.94M

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

¿Cuáles son los niveles de carrera en Airbus?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Airbus in Greater Bengaluru tiene una compensación total anual de ₹2,991,809. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Airbus para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Bengaluru es ₹1,996,303.

Otros Recursos