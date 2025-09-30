La compensación de Ingeniero de Software in France en Airbus totaliza €56.4K por year para l3. El paquete de compensación in France mediano por year totaliza €42.6K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Airbus. Última actualización: 9/30/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer I
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer II
€56.4K
€53.6K
€0
€2.8K
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***