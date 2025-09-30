Directorio de Empresas
Airbus
  • Germany

Airbus Ingeniero Mecánico Salarios en Germany

El paquete de compensación mediano de Ingeniero Mecánico in Germany en Airbus totaliza €71.9K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Airbus. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
Airbus
Engineer
Hamburg, HH, Germany
Total por año
€71.9K
Nivel
L2
Base
€71.9K
Stock (/yr)
€0
Bono
€0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
3 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Airbus?

€142K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero Mecánico en Airbus in Germany tiene una compensación total anual de €81,701. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Airbus para el puesto de Ingeniero Mecánico in Germany es €71,151.

