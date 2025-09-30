AIG Gerente de Ingeniería de Software Salarios en New York City Area

El paquete de compensación mediano de Gerente de Ingeniería de Software in New York City Area en AIG totaliza $200K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de AIG. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano AIG VP Data Engineering New York, NY Total por año $200K Nivel - Base $200K Stock (/yr) $0 Bono $0 Años en la empresa 6 Años Años de exp. 20 Años

Últimas Contribuciones de Salarios

Empresa Ubicación | Fecha Nombre del Nivel Etiqueta Años de Experiencia Total / En la Empresa Compensación Total ( USD ) Base | Acciones (año) | Bono

Contribuir

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en AIG ?

