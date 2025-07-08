Aidence Salarios

Directorio de Empresas
Aidence
El salario de Aidence oscila desde $96,567 en compensación total por año para un Científico de Datos en el rango bajo hasta $152,735 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Aidence. Última actualización: 8/31/2025

$160K

Científico de Datos
$96.6K
Ingeniero de Software
Median $113K
Gerente de Ingeniería de Software
$153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Preguntas Frecuentes

A função com maior remuneração reportada na Aidence é Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $152,735. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Aidence é $113,196.

