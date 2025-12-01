Directorio de Empresas
Affirm
Affirm Gerente de Diseño de Producto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Diseño de Producto in United States en Affirm oscila desde $166K hasta $236K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Affirm. Última actualización: 12/1/2025

Compensación Total Promedio

$188K - $214K
United States
Rango Común
Rango Posible
$166K$188K$214K$236K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos

50%

AÑO 1

50%

AÑO 2

Tipo de Acciones
RSU

En Affirm, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 2 años:

  • 50% se adquieren en el 1st-AÑO (12.50% trimestral)

  • 50% se adquieren en el 2nd-AÑO (12.50% trimestral)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Affirm, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Affirm, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Diseño de Producto en Affirm in United States tiene una compensación total anual de $236,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Affirm para el puesto de Gerente de Diseño de Producto in United States es $166,000.

Otros Recursos

