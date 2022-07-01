Directorio de Empresas
AEye
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa

AEye Salarios

El rango de salarios de AEye va de $159,120 en compensación total por año para un Ingeniero Mecánico en el extremo inferior a $312,555 para un Ingeniero de Hardware en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de AEye. Última actualización: 8/15/2025

$160K

Sé Pagado, No Manipulado

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de $30K (a veces más de $300K).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Hardware
$313K
Ingeniero Mecánico
$159K
Gerente de Producto
$209K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Ingeniero de Software
$179K
Gerente de Ingeniería de Software
$204K
Gerente de Programa Técnico
$231K
¿Falta tu título?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en AEye es Ingeniero de Hardware at the Common Range Average level con una compensación total anual de $312,555. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en AEye es $206,508.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para AEye

Empresas Relacionadas

  • Intuit
  • Databricks
  • Dropbox
  • DoorDash
  • Netflix
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos