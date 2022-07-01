AEye Salarios

El rango de salarios de AEye va de $159,120 en compensación total por año para un Ingeniero Mecánico en el extremo inferior a $312,555 para un Ingeniero de Hardware en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de AEye . Última actualización: 8/15/2025