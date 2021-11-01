Aeva Salarios

Directorio de Empresas
Aeva
El salario de Aeva oscila desde $187,018 en compensación total por año para un Gerente de Producto en el rango bajo hasta $477,375 para un Diseñador de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Aeva. Última actualización: 9/1/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $210K
Ingeniero de Hardware
Median $225K
Ingeniero Mecánico
Median $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Diseñador de Producto
$477K
Gerente de Producto
$187K
Gerente de Programa
$427K
Gerente de Proyecto
$347K
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Aeva, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Preguntas Frecuentes

