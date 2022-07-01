Directorio de Empresas
Aera Technology
Aera Technology Salarios

El rango de salarios de Aera Technology va de $13,065 en compensación total por año para un Científico de Datos en el extremo inferior a $348,250 para un Ventas en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Aera Technology. Última actualización: 8/15/2025

$160K

Jefe de Gabinete
$197K
Científico de Datos
$13.1K
Marketing
$15.7K

Gerente de Proyecto
$123K
Ventas
$348K
Ingeniero de Software
$124K
Gerente de Programa Técnico
$53K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Aera Technology es Ventas at the Common Range Average level con una compensación total anual de $348,250. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Aera Technology es $122,912.

