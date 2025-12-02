Directorio de Empresas
La compensación total promedio de Tecnólogo de la Información (TI) en ADP oscila desde $204K hasta $284K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ADP. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio

$219K - $258K
United States
Rango Común
Rango Posible
$204K$219K$258K$284K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En ADP, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:

  • 33.3% se adquieren en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquieren en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquieren en el 3rd-AÑO (Infinity% por período)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Tecnólogo de la Información (TI) en ADP tiene una compensación total anual de $284,310. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ADP para el puesto de Tecnólogo de la Información (TI) es $204,120.

Otros Recursos

