ADP Analista de Datos Salarios

La compensación total promedio de Analista de Datos in United States en ADP oscila desde $89.3K hasta $122K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ADP. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio $95.6K - $116K United States Rango Común Rango Posible $89.3K $95.6K $116K $122K Rango Común Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Analista de Datos envíos en ADP para desbloquear! Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad! 💰 Ver Todo Salarios 💪 Contribuir Tu Salario

Cronograma de Derechos Adquiridos Principal 33.3 % AÑO 1 33.3 % AÑO 2 33.3 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU En ADP, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años: 33.3 % se adquieren en el 1st - AÑO ( 33.30 % anual )

33.3 % se adquieren en el 2nd - AÑO ( 33.30 % anual )

33.3 % se adquieren en el 3rd - AÑO ( Infinity % por período )

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en ADP ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Analista de Datos ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información → Ingresa tu Correo Electrónico Ingresa tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.