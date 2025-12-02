Directorio de Empresas
Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ADP. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio

$78.7K - $91.4K
Argentina
Rango Común
Rango Posible
$69.4K$78.7K$91.4K$101K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En ADP, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:

  • 33.3% se adquieren en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquieren en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquieren en el 3rd-AÑO (Infinity% por período)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Operaciones de Negocio en ADP tiene una compensación total anual de ARS 132,531,178. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ADP para el puesto de Operaciones de Negocio es ARS 91,324,005.

