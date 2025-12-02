Directorio de Empresas
ADNOC
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

ADNOC Ingeniero de Software Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Software in United Arab Emirates en ADNOC oscila desde AED 218K hasta AED 299K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ADNOC. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio

$64.4K - $76.5K
United Arab Emirates
Rango Común
Rango Posible
$59.5K$64.4K$76.5K$81.4K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en ADNOC?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en ADNOC in United Arab Emirates tiene una compensación total anual de AED 299,056. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ADNOC para el puesto de Ingeniero de Software in United Arab Emirates es AED 218,441.

Otros Recursos

