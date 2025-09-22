Directorio de Empresas
Activision Blizzard
Activision Blizzard Analista de Datos Salarios

La compensación total promedio de Analista de Datos in United Kingdom en Activision Blizzard oscila desde £57.3K hasta £78.2K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Activision Blizzard. Última actualización: 9/22/2025

Compensación Total Promedio

£61.4K - £74.2K
United Kingdom
Rango Común
Rango Posible
£57.3K£61.4K£74.2K£78.2K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Activision Blizzard, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Datos en Activision Blizzard in United Kingdom tiene una compensación total anual de £78,249. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Activision Blizzard para el puesto de Analista de Datos in United Kingdom es £57,337.

