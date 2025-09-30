Directorio de Empresas
Acronis
Acronis Ingeniero de Software Salarios en Bulgaria

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Bulgaria en Acronis totaliza BGN 92.6K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Acronis. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
Acronis
Senior Software Developer
Sofia, SF, Bulgaria
Total por año
BGN 92.6K
Nivel
Senior
Base
BGN 92.6K
Stock (/yr)
BGN 0
Bono
BGN 0
Años en la empresa
5 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Acronis?

BGN 277K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Acronis in Bulgaria tiene una compensación total anual de BGN 141,624. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Acronis para el puesto de Ingeniero de Software in Bulgaria es BGN 86,600.

