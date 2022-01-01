Directorio de Empresas
Acronis
Acronis Salarios

El salario de Acronis oscila desde $51,449 en compensación total por año para un Científico de Datos en el rango bajo hasta $132,197 para un Ventas en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Acronis. Última actualización: 9/7/2025

$160K

Gerente de Producto
Median $75.4K
Ingeniero de Software
Median $90.8K
Científico de Datos
$51.4K

Tecnólogo de la Información (TI)
$100K
Gerente de Proyecto
$79.2K
Ventas
$132K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Acronis es Ventas at the Common Range Average level con una compensación total anual de $132,197. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Acronis es $84,998.

