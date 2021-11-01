Directorio de Empresas
Accolade
Accolade Salarios

El salario de Accolade oscila desde $26,330 en compensación total por año para un Operaciones de Servicio al Cliente en el rango bajo hasta $422,875 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Accolade. Última actualización: 11/14/2025

Ingeniero de Software
Median $136K
Gerente de Producto
Median $282K
Operaciones de Negocio
$32.1K

Servicio al Cliente
$56.2K
Operaciones de Servicio al Cliente
$26.3K
Analista de Datos
$150K
Científico de Datos
$163K
Recursos Humanos
$215K
Diseñador de Producto
$67.3K
Analista de Ciberseguridad
$60.3K
Gerente de Ingeniería de Software
$423K
Gerente de Programa Técnico
$176K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Accolade es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $422,875. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Accolade es $143,124.

