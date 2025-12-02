Directorio de Empresas
Absa Group
Absa Group Contador Salarios

La compensación total promedio de Contador in South Africa en Absa Group oscila desde ZAR 715K hasta ZAR 995K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Absa Group. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio

$43.7K - $51.4K
South Africa
Rango Común
Rango Posible
$40.8K$43.7K$51.4K$56.8K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Absa Group?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Contador en Absa Group in South Africa tiene una compensación total anual de ZAR 995,299. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Absa Group para el puesto de Contador in South Africa es ZAR 714,574.

Otros Recursos

