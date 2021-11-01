Directorio de Empresas
Abnormal AI
Abnormal AI Salarios

El salario de Abnormal AI oscila desde $67,409 en compensación total por año para un Gerente de Programa Técnico en el rango bajo hasta $623,603 para un Recursos Humanos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Abnormal AI. Última actualización: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ingeniero de Software
P1 $179K
P2 $201K
P3 $229K
P4 $295K
P5 $337K

Ingeniero de Software Backend

Gerente de Producto
Median $200K
Analista de Ciberseguridad
Median $181K

Recursos Humanos
$624K
Marketing
$208K
Operaciones de Marketing
$214K
Reclutador
$199K
Ventas
$236K
Gerente de Ingeniería de Software
$585K
Gerente de Programa Técnico
$67.4K
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Abnormal AI, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Abnormal AI es Recursos Humanos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $623,603. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Abnormal AI es $210,816.

Otros Recursos