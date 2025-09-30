Directorio de Empresas
ABBYY
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Hungary

ABBYY Ingeniero de Software Salarios en Hungary

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Hungary en ABBYY totaliza HUF 28.19M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ABBYY. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
ABBYY
Software Engineer
Budapest, BU, Hungary
Total por año
HUF 28.19M
Nivel
L3
Base
HUF 28.19M
Stock (/yr)
HUF 0
Bono
HUF 0
Años en la empresa
5 Años
Años de exp.
5 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en ABBYY?

HUF 56.4M

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en ABBYY in Hungary tiene una compensación total anual de HUF 34,507,330. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ABBYY para el puesto de Ingeniero de Software in Hungary es HUF 22,317,081.

