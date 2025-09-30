Directorio de Empresas
ABB
ABB Ingeniero de Software Salarios en Greater Zurich Area

La compensación de Ingeniero de Software in Greater Zurich Area en ABB totaliza CHF 122K por year para Software Engineer. El paquete de compensación in Greater Zurich Area mediano por year totaliza CHF 118K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ABB. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Associate Software Engineer
(Nivel de Entrada)
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF 122K
CHF 122K
CHF 0
CHF 0
Senior Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Ver 1 Más Niveles
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

¿Cuáles son los niveles de carrera en ABB?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Redes

Preguntas Frecuentes

