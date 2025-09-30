Directorio de Empresas
ABB
ABB Diseñador de Producto Salarios en Philadelphia Area

La compensación de Diseñador de Producto in Philadelphia Area en ABB totaliza $94K por year para Product Designer.

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Associate Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer
$94K
$94K
$0
$0
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
¿Cuáles son los niveles de carrera en ABB?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador de Producto en ABB in Philadelphia Area tiene una compensación total anual de $98,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ABB para el puesto de Diseñador de Producto in Philadelphia Area es $90,000.

Otros Recursos