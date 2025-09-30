Directorio de Empresas
ABB
ABB Analista Financiero Salarios en Greater Bengaluru

El paquete de compensación mediano de Analista Financiero in Greater Bengaluru en ABB totaliza ₹807K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ABB. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
ABB
Financial Analyst
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹807K
Nivel
hidden
Base
₹807K
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
0-1 Años
Años de exp.
0-1 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en ABB?

₹13.94M

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista Financiero en ABB in Greater Bengaluru tiene una compensación total anual de ₹1,288,873. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ABB para el puesto de Analista Financiero in Greater Bengaluru es ₹750,653.

