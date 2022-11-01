Directorio de Empresas
Abacus.AI
Abacus.AI Salarios

El rango de salarios de Abacus.AI va de $69,650 en compensación total por año para un Ventas en el extremo inferior a $341,700 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Abacus.AI. Última actualización: 8/19/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $83.5K
Gerente de Producto
$342K
Ventas
$69.7K

Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Abacus.AI is Gerente de Producto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $341,700. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Abacus.AI is $83,457.

