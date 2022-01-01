Directorio de Empresas
A123 Systems
A123 Systems Salarios

El rango de salarios de A123 Systems va de $29,850 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $149,250 para un Científico de Datos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de A123 Systems. Última actualización: 8/12/2025

$160K

Ingeniero Químico
Median $125K
Científico de Datos
$149K
Ingeniero de Software
$29.9K

Calendario de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En A123 Systems, Concesiones de acciones/participaciones están sujetos a un calendario de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en A123 Systems es Científico de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $149,250. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en A123 Systems es $125,000.

