84.51˚
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Greater Chicago Area

84.51˚ Ingeniero de Software Salarios en Greater Chicago Area

La compensación de Ingeniero de Software in Greater Chicago Area en 84.51˚ totaliza $133K por year para Senior Software Engineer. El paquete de compensación in Greater Chicago Area mediano por year totaliza $125K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de 84.51˚. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Software Engineer
(Nivel de Entrada)
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$133K
$133K
$0
$0
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
¿Cuáles son los niveles de carrera en 84.51˚?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Datos

Científico de Investigación

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en 84.51˚ in Greater Chicago Area tiene una compensación total anual de $144,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en 84.51˚ para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Chicago Area es $93,850.

