Directorio de Empresas
84.51˚
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

84.51˚ Salarios

El salario de 84.51˚ oscila desde $80,400 en compensación total por año para un Operaciones de Marketing en el rango bajo hasta $252,000 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de 84.51˚. Última actualización: 9/7/2025

$160K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Científico de Datos
Median $123K
Ingeniero de Software
Median $140K

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Datos

Científico de Investigación

Ventas
Median $105K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Gerente de Producto
Median $252K
Operaciones de Marketing
$80.4K
Gerente de Ingeniería de Software
$241K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots 84.51˚, ir Gerente de Producto ar gada kopējo atlīdzību $252,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots 84.51˚, ir $131,600.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para 84.51˚

Empresas Relacionadas

  • Genesys
  • Avanade
  • SAS Software
  • Ultimate Software
  • Esri
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos