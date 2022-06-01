Directorio de Empresas
66degrees
66degrees Salarios

El salario de 66degrees oscila desde $131,340 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el rango bajo hasta $250,848 para un Arquitecto de Soluciones en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de 66degrees. Última actualización: 9/7/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $138K
Científico de Datos
$181K
Diseñador de Producto
$131K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Gerente de Proyecto
$181K
Ventas
$229K
Gerente de Ingeniería de Software
$219K
Arquitecto de Soluciones
$251K
Gerente de Programa Técnico
$179K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en 66degrees es Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level con una compensación total anual de $250,848. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en 66degrees es $180,746.

