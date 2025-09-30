Directorio de Empresas
3Pillar Global
3Pillar Global Ingeniero de Software Salarios en Romania

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Romania en 3Pillar Global totaliza RON 173K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de 3Pillar Global. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
3Pillar Global
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Cluj-Napoca, CJ, Romania
Total por año
RON 173K
Nivel
Medior QA
Base
RON 173K
Stock (/yr)
RON 0
Bono
RON 0
Años en la empresa
4 Años
Años de exp.
4 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en 3Pillar Global?

RON 714K

Últimas Contribuciones de Salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en 3Pillar Global in Romania tiene una compensación total anual de RON 308,051. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en 3Pillar Global para el puesto de Ingeniero de Software in Romania es RON 172,578.

