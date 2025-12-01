Directorio de Empresas
3Pillar Global
3Pillar Global Gerente de Programa Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Programa in India en 3Pillar Global oscila desde ₹5.45M hasta ₹7.44M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de 3Pillar Global. Última actualización: 12/1/2025

Compensación Total Promedio

$66.6K - $80.6K
India
Rango Común
Rango Posible
$62.2K$66.6K$80.6K$84.9K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en 3Pillar Global?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Programa en 3Pillar Global in India tiene una compensación total anual de ₹7,438,817. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en 3Pillar Global para el puesto de Gerente de Programa in India es ₹5,450,857.

Otros Recursos

