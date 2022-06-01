Directorio de Empresas
3Pillar Global
3Pillar Global Salarios

El salario de 3Pillar Global oscila desde $46,892 en compensación total por año para un Gerente de Producto en el rango bajo hasta $217,905 para un Éxito del Cliente en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de 3Pillar Global. Última actualización: 9/7/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $47.9K

Ingeniero de Software Full-Stack

Éxito del Cliente
$218K
Diseñador de Producto
$164K

Gerente de Producto
$46.9K
Gerente de Proyecto
$51.1K
Ventas
$80.4K
Gerente de Ingeniería de Software
$60.4K
Gerente de Programa Técnico
$107K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at 3Pillar Global is Éxito del Cliente at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $217,905. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 3Pillar Global is $70,384.

