3M
  Salarios
  Analista Financiero

  Todos los Salarios de Analista Financiero

3M Analista Financiero Salarios

La compensación de Analista Financiero in United States en 3M totaliza $90K por year para T1. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $100K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de 3M. Última actualización: 10/27/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
T1
Financial Analyst
$90K
$85.5K
$2.5K
$2K
T2
Advanced Financial Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
Senior Financial Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
Specialist Financial Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Derechos Adquiridos

0%

AÑO 1

0%

AÑO 2

100 %

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU + Options

En 3M, RSU + Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:

  • 0% se adquieren en el 1st-AÑO (0.00% anual)

  • 0% se adquieren en el 2nd-AÑO (0.00% anual)

  • 100% se adquieren en el 3rd-AÑO (100.00% anual)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU + Options

En 3M, RSU + Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:

  • 33.3% se adquieren en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquieren en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquieren en el 3rd-AÑO (33.30% anual)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista Financiero en 3M in United States tiene una compensación total anual de $161,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en 3M para el puesto de Analista Financiero in United States es $111,000.

Otros Recursos