3M
  Salarios
  Servicio al Cliente

  Todos los Salarios de Servicio al Cliente

3M Servicio al Cliente Salarios

La compensación total promedio de Servicio al Cliente in United States en 3M oscila desde $107K hasta $152K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de 3M. Última actualización: 10/27/2025

Compensación Total Promedio

$121K - $138K
United States
Rango Común
Rango Posible
$107K$121K$138K$152K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos

0%

AÑO 1

0%

AÑO 2

100 %

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU + Options

En 3M, RSU + Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:

  • 0% se adquieren en el 1st-AÑO (0.00% anual)

  • 0% se adquieren en el 2nd-AÑO (0.00% anual)

  • 100% se adquieren en el 3rd-AÑO (100.00% anual)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU + Options

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Servicio al Cliente en 3M in United States tiene una compensación total anual de $152,220. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en 3M para el puesto de Servicio al Cliente in United States es $107,070.

