1WorldSync Salarios

El rango de salarios de 1WorldSync va de $7,568 en compensación total por año para un Diseñador Gráfico en el extremo inferior a $140,700 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de 1WorldSync. Última actualización: 8/10/2025

$160K

Diseñador Gráfico
$7.6K
Diseñador de Producto
$29.6K
Operaciones de Ingresos
$74.5K

Ingeniero de Software
$141K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en 1WorldSync es Ingeniero de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $140,700. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en 1WorldSync es $52,005.

