15Five
15Five Salarios

El salario de 15Five oscila desde $133,000 en compensación total por año para un Gerente de Producto en el rango bajo hasta $180,900 para un Gerente de Diseño de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de 15Five. Última actualización: 8/27/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $143K
Gerente de Producto
Median $133K
Gerente de Diseño de Producto
$181K

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En 15Five, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en 15Five es Gerente de Diseño de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $180,900. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en 15Five es $143,400.

