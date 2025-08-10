Analista Financiero Salario en Colombia

La compensación total promedio de un Analista Financiero en Colombia es COP 87,733,707.

¿Cuál es el salario de un Analista Financiero en Colombia?

¿Cuál es el salario mínimo de un Analista Financiero en Colombia?

Aunque no hay un salario mínimo para un Analista Financiero en Colombia, la compensación total promedio es COP 87,733,707.