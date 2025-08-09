Analista Financiero Salario en Bulgaria

La compensación total promedio de un Analista Financiero en Bulgaria es BGN 41,139.

¿Cuál es el salario de un Analista Financiero en Bulgaria?

¿Cuál es el salario mínimo de un Analista Financiero en Bulgaria?

Aunque no hay un salario mínimo para un Analista Financiero en Bulgaria, la compensación total promedio es BGN 41,139.