Gerente de Ciencia de Datos Salario en San Mateo, CA

¿Cuál es el salario de un Gerente de Ciencia de Datos en San Mateo, CA? La compensación total promedio de un Gerente de Ciencia de Datos en San Mateo, CA es $232,000.

¿Cuál es el salario mínimo de un Gerente de Ciencia de Datos en San Mateo, CA? Aunque no hay un salario mínimo para un Gerente de Ciencia de Datos en San Mateo, CA, la compensación total promedio es $232,000.

¿Qué empresa paga más por un Gerente de Ciencia de Datos en San Mateo, CA? La empresa que mejor paga a un Gerente de Ciencia de Datos en San Mateo, CA es Facebook con una compensación total promedio de $710,000.