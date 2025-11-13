¿Cuál es el salario de un Gerente de Ciencia de Datos en Redwood City, CA? La compensación total promedio de un Gerente de Ciencia de Datos en Redwood City, CA es $240,000.

¿Cuál es el salario mínimo de un Gerente de Ciencia de Datos en Redwood City, CA? Aunque no hay un salario mínimo para un Gerente de Ciencia de Datos en Redwood City, CA, la compensación total promedio es $240,000.

¿Qué empresa paga más por un Gerente de Ciencia de Datos en Redwood City, CA? La empresa que mejor paga a un Gerente de Ciencia de Datos en Redwood City, CA es Facebook con una compensación total promedio de $710,000.