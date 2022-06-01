Zymergen Salarios

El salario de Zymergen varía de $154,225 en compensación total por año para un Gerente de Producto en el extremo inferior a $225,400 para un Científico de Datos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Zymergen . Última actualización: 9/2/2025