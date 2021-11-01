Zoomcar Salarios

El salario de Zoomcar varía de $15,888 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el extremo inferior a $117,734 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Zoomcar . Última actualización: 9/2/2025