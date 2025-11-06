La compensación de Ingeniero de Software in Northern Virginia Washington DC en Zoom totaliza $210K por year para ZP3. El paquete de compensación mediano year in Northern Virginia Washington DC totaliza $223K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Zoom. Última actualización: 11/6/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
ZP1
$ --
$ --
$ --
$ --
ZP2
$ --
$ --
$ --
$ --
ZP3
$210K
$121K
$89.3K
$0
ZP4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Zoom, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)
Títulos IncluidosEnviar Nuevo Título