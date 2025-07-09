Directorio de Empresas
Zippi
Zippi Salarios

El salario de Zippi varía de $24,879 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el extremo inferior a $29,640 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Zippi. Última actualización: 9/12/2025

$160K

Analista de Negocios
$26.3K
Recursos Humanos
$24.9K
Ingeniero de Software
$29.6K

Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Zippi es Ingeniero de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $29,640. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Zippi es $26,288.

