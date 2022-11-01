Directorio de Empresas
Zinnov
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Zinnov Salarios

El salario de Zinnov varía de $1,601 en compensación total por año para un Capitalista de Riesgo en el extremo inferior a $291,450 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Zinnov. Última actualización: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Consultor de Gestión
Median $12K
Ingeniero de Software
$66.7K
Arquitecto de Soluciones
$291K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Gerente de Programa Técnico
$20.7K
Capitalista de Riesgo
$1.6K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Zinnov es Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level con una compensación total anual de $291,450. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Zinnov es $20,681.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Zinnov

Empresas Relacionadas

  • Square
  • Microsoft
  • Google
  • Spotify
  • Stripe
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos