Directorio de Empresas
Zillow
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Zillow Salarios

El salario de Zillow varía de $69,000 en compensación total por año para un Contador en el extremo inferior a $493,852 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Zillow. Última actualización: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingeniero de Software
P2 $157K
P3 $239K
P4 $296K
P5 $347K
P6 $494K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA)

Científico de Datos
P2 $133K
P3 $185K
P4 $247K
P5 $331K
Gerente de Producto
P2 $102K
P3 $175K
P4 $254K
P5 $334K
P6 $311K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Gerente de Ingeniería de Software
M3 $295K
M4 $343K
M5 $434K
Diseñador de Producto
P2 $110K
P3 $177K
P4 $230K

Diseñador UX

Gerente de Programa Técnico
P4 $268K
P5 $261K
Analista de Negocio
P3 $102K
P4 $175K
P5 $209K

Analista de Inteligencia de Negocios

Marketing
P3 $122K
P4 $200K
Gerente de Programa
Median $145K
Ventas
P3 $133K
P4 $165K
Analista Financiero
Median $120K
Gerente de Operaciones de Negocio
Median $160K
Tecnólogo en Información (TI)
Median $147K
Reclutador
Median $160K
Investigador de UX
Median $155K
Analista de Datos
Median $118K
Gerente de Ciencia de Datos
Median $320K
Legal
Median $160K
Contador
Median $69K

Contador Técnico

Asistente Administrativo
$103K
Operaciones de Negocio
$113K
Desarrollo de Negocios
$132K
Servicio al Cliente
$83.3K
Recursos Humanos
$210K
Operaciones de Marketing
$192K
Gerente de Proyecto
$140K
Operaciones de Ingresos
$121K
Analista de Ciberseguridad
$307K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Zillow, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Zillow, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Zillow, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

¿Tienes alguna pregunta? Pregunta a la comunidad.

Visita la comunidad de Levels.fyi para interactuar con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y más.

¡Visita ahora!

Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Zillow es Ingeniero de Software at the P6 level con una compensación total anual de $493,852. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Zillow es $174,938.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Zillow

Empresas Relacionadas

  • Compass
  • Opendoor
  • Realogy
  • Redfin
  • First American Financial
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos