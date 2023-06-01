Directorio de Empresas
Zilliz
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Zilliz Salarios

El salario de Zilliz varía de $120,000 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $423,870 para un Recursos Humanos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Zilliz. Última actualización: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingeniero de Software
Median $120K
Recursos Humanos
$424K
Reclutador
$208K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Zilliz es Recursos Humanos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $423,870. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Zilliz es $207,955.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Zilliz

Empresas Relacionadas

  • Amazon
  • Lyft
  • Spotify
  • Facebook
  • Airbnb
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos