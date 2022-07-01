Zilliant Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Zilliant varía de $98,980 en compensación total por año para un Analista de Negocio en el extremo inferior a $171,638 para un Éxito del Cliente en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Zilliant. Última actualización: 11/14/2025

Analista de Negocio
$99K
Éxito del Cliente
$172K
Ingeniero de Software
$165K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Zilliant es Éxito del Cliente at the Common Range Average level con una compensación total anual de $171,638. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Zilliant es $165,051.

