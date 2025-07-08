ZestMoney Salarios

Directorio de Empresas
El salario de ZestMoney varía de $25,280 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $114,270 para un Capitalista de Riesgo en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de ZestMoney. Última actualización: 10/18/2025

Ingeniero de Software
Median $25.3K
Gerente de Producto
$44.8K
Capitalista de Riesgo
$114K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en ZestMoney es Capitalista de Riesgo at the Common Range Average level con una compensación total anual de $114,270. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ZestMoney es $44,770.

