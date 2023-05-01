Directorio de Empresas
ZenBusiness
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

ZenBusiness Salarios

El salario de ZenBusiness varía de $105,470 en compensación total por año para un Marketing en el extremo inferior a $175,000 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de ZenBusiness. Última actualización: 9/2/2025

$160K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30,000+ (a veces $300,000+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $175K

Ingeniero de Software Full-Stack

Analista de Datos
$131K
Marketing
$105K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Gerente de Producto
$154K
Gerente de Programa
$159K
Gerente de Proyecto
$150K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas frecuentes

ZenBusiness薪资最高的职位是Ingeniero de Software，年度总薪酬为$175,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
ZenBusiness的年度总薪酬中位数为$152,236。

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para ZenBusiness

Empresas Relacionadas

  • Flipkart
  • Intuit
  • Square
  • DoorDash
  • Amazon
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos