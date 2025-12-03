Yellow.ai Diseñador de Producto Salarios

La compensación total promedio de Diseñador de Producto in India en Yellow.ai varía de ₹612K a ₹837K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Yellow.ai. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio $7.5K - $8.9K India Rango Común Rango Posible $7K $7.5K $8.9K $9.5K Rango Común Rango Posible

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Yellow.ai ?

